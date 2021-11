Epic Games Store: giochi gratis del 18 novembre 2021 disponibili, link per il download

Da ora sono disponibile su Epic Games Store i giochi gratis di oggi, giovedì 18 novembre 2021. Come già preannunciato la settimana scorsa i titoli in questione sono tre, sebbene uno di questi non sia un gioco: si tratta infatti di Guild of Dungeoneering, Never Alone e della particolare "installazione artistica" interattiva Kid A-Mnesia Exhibition, esibizione digitale dedicata ai Radiohead e al loro storico album.

Potrete riscattare i giochi gratis PC dall'Epic Games Store del 18 novembre 2021 entrando nelle pagine dedicate del negozio: nella fattispecie alla pagina di Guild of Dungeoneering, la pagina di Never Alone e la pagina di Kid A-Mnesia Exhibition. In alternativa potete avviare il launcher dello store e accedere al negozio direttamente da lì. Avete tempo fino a giovedì prossimo, ovvero il 25 novembre 2021 per riscattare i titoli. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Guild of Dungeoneering è un RPG dungeon crawler con combattimenti a turni che richiama la tradizione più classica del genere, ovvero il gioco di ruolo su carta e penna, ma introduce delle novità molto interessanti.

Guild of Dungeoneering, uno screenshot del gioco

In questo caso, invece di controllare direttamente dei personaggi avventurieri, ci troviamo a costruire il dungeon intorno a loro, con un gameplay alquanto originale e una grafica che sembra disegnata a mano.

Guild of Dungeoneering è un dungeon crawler a turni con combattimenti con le carte che presenta qualcosa di diverso: invece di controllare i tuoi eroi, costruisci un dungeon intorno a loro. Dovrai disporre stanze, mostri, trappole e, naturalmente, bottini usando carte pescate dai tuoi mazzi Gilda! Nel frattempo, il tuo eroe prende le proprie decisioni su dove andare e cosa combattere. Sarà abbastanza forte da affrontare i dungeon più reconditi? Tra un dungeon e l'altro devi gestire la tua gilda, costruendo nuove stanze per attirare nuove classi di avventurieri ed espandendo i tuoi mazzi di carte con oggetti più potenti.

Never Alone (Kisima Ingitchuna) che potete conoscere meglio leggendo la nostra recensione, è un affascinante action adventure con elementi platform ispirato alle tradizioni e al folklore degli Iñupiat, un popolo nativo dell'Alaska, che mette in scena il viaggio appassionante di Nuna e di una volpe bianca alla ricerca dell'origine di una bufera eterna.

Never Alone: il protagonista e la volpe in una scena d'intermezzo

Il gioco è stato sviluppato in collaborazione con alcuni rappresentanti di tale cultura e rappresenta dunque anche una bella testimonianza del popolo in questione.

Never Alone è un gioco in stile platform con rompicapi evocativi, sviluppato in collaborazione con gli Iñupiat, un popolo nativo dell'Alaska, e tratto da una storia della loro tradizione popolare che è stata tramandata per generazioni. Guida i due personaggi in modalità per giocatore singolo o gioca in cooperativa con un amico mentre attraversi la tundra gelata, salti su insidiose banchine di ghiaccio, nuoti in grotte sommerse e affronti nemici strani e al tempo stesso familiari.

Infine, Kid A Mnesia Exhibition non è per nulla un gioco, quanto piuttosto una sorta di esibizione virtuale: un'installazione artistica interamente dedicata ai Radiohead e al loro celebre disco Kid A, creata in occasione dell'anniversario della sua uscita.

Un universo digitale/analogico sottosopra creato da materiali grafici e registrazioni originali per festeggiare i 21 anni di Kid A e Amnesiac dei Radiohead. In arrivo a novembre 2021.