Epic Games Store, il gioco gratis del 9 novembre 2023 è disponibile

Epic Games Store ha reso disponibile il nuovo gioco gratuito per PC della settimana. Si tratta di Golden Light, uno sparatutto in prima persona con generazione procedurale dei livelli e modalità coop e PVP. È scaricabile da oggi, 9 novembre 2023 e sarà disponibile per sette giorni.

Come sempre, potete reclamare il gioco a questo indirizzo oppure direttamente tramite l'Epic Games Launcher. Una volta aggiunto alla vostra libreria, sarà vostro per sempre: non sono necessari abbonamenti o altre spese per accedere al gioco.