Epic Games Store, giochi gratis del 16 novembre 2023 annunciati ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato quali saranno i giochi gratis disponibili per gli utenti della piattaforma a partire dal 16 novembre 2023: si tratta in questo caso di Earthlock e Surviving the Aftermath.

Come rivelato di recente nell'ambito del processo che vede Epic Games contrapposta a Google, Epic Games Store non produce ancora profitti e il suo obiettivo per ora è la crescita: una strategia che lo store cerca di perseguire anche e soprattutto regalando titoli.