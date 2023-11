WhatsApp batte cassa: in arrivo la pubblicità negli status e nei canali

Tuttavia, è evidente un cambiamento in prospettiva, poiché l'azienda ha ufficialmente annunciato la possibilità di inserire annunci all'interno dell'app in futuro, garantendo comunque che tali contenuti pubblicitari non interferiranno con le conversazioni personali né compariranno nelle chat.

Dietro l'aggiunta di nuove funzionalità recenti, come quelle dedicate alla gestione degli account e alla qualità dei contenuti multimediali , sembra esserci la volontà di WhatsApp di ampliare le proprie strategie di monetizzazione .

Bisogno di rendita

WhatsApp inserirà degli annunci tra le schermate della sua app

Recentemente intervistato, il capo di WhatsApp, Will Cathcart, ha precisato che gli annunci non interferirebbero con la casella di messaggistica principale, ma solo in aree dedicate a messaggi pubblici e discussioni di gruppo.

Dunque, nei canali potrebbero comparire contenuti sponsorizzati, mentre gli annunci in stato assomiglierebbero nella forma a quelli che si trovano già su altri social media.

Benché non ci siano state voci a riguardo, in passato vi fu un tentativo di inserire annunci in una versione di prova della funzione stato nel 2019.

Oltre agli annunci, pare che in casa WhatsApp si stia lavorando a miglioramenti relativi ai messaggi vocali e agli adesivi.

Tra le nuove funzionalità in fase di elaborazione, si segnala la possibilità per gli utenti di mettere in pausa e riprendere le registrazioni vocali, oltre alla capacità di corredare gli stessi con degli adesivi.

In passato Cathcart aveva parlato del futuro di WhatsApp e di come Meta, l'azienda madre, al fine di produrre introito, potrebbe imporre alle persone l'opzione di pagare per unirsi a un determinato canale, cosa che già avviene su altre app.