Epic Games Store, gioco gratis del 14 settembre 2023 disponibile: ecco come scaricarlo

Da quel momento il gioco di Jutsu Games sarà vostro per sempre, il ch enon è un male visto che è piaciuto molto alla comunità che segue questo genere di titoli, non proprio di massa ma comunque molto interessanti.A quel punto il titolo sviluppato da Free Range Games entrerà a far parte della vostra libreria per sempre , il che significa che potrete scaricarlo e installarlo ogni volta che vorrete, sempre in maniera gratuita.

Dettagli su 911 Operator

In 911 Operator il giocatore assume il ruolo di un operatore che deve gestire le segnalazioni in arrivo. Non bisogna solo rispondere alle chiamate, ma anche reagire in modo appropriato alle situazioni che si proporranno: a volte è sufficiente fornire istruzioni per i primi soccorsi, altre volte è necessario l'intervento della polizia, dei vigili del fuoco o dei paramedici. Bisogna inoltre tenere presente che la persona dall'altro lato della linea potrebbe rivelarsi il padre di una figlia in pericolo di vita, un terrorista o semplicemente qualcuno che vuole scherzare.

Il gioco è composto da migliaia di città di tutto il mondo. La modalità Free Play consente di scegliere una città su cui giocare: il gioco scaricherà la mappa, con strade reali, indirizzi e infrastrutture di emergenza. Puoi anche provare la modalità Carriera, che comprende 6 città con eventi unici, come un terremoto a San Francisco o degli attacchi terroristici a Washington, D.C.