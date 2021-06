Escape From Tarkov, video gameplay su una nuova mappa dalla Summer Game Fest

Escape From Tarkov si è mostrato in un nuovo video di gameplay alla Summer Game Fest, che ha messo in scena peraltro una nuova mappa ad ambientazione urbana per il celebre sparatutto in soggettiva di Battlestate Games.

Il video di gameplay ha mostrato l'azione all'interno della nuova mappa chiamata Streets of Tarkov, caratterizzata da una zona pienamente urbana con strade ed edifici da visitare, in modo da offrire diverse soluzioni di attacco e difesa.

Tra le novità mostrate risalta anche un nuovo veicolo: si tratta di un mezzo di trasporto per gruppi di giocatori, pesantemente corazzato e armato, dunque adatto a diverse evenienze. La situazione presentata dalla mappa è particolare, con civili che si ritrovano intrappolati in azioni di guerra tra strade ed edifici di Tarkov.

Lo spostamento dell'azione in un contesto urbano di questo tipo presenta delle novità notevoli rispetto allo stile classico di Escape from Tarkov, solitamente incentrato su scenari rurali o comunque non così densamente edificati, cosa che comporta delle importanti variazioni al ritmo e allo stile di gioco rispetto a quanto visto finora.