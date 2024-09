Un'esclusiva PlayStation arriverà molto presto su “almeno un'altra piattaforma”, per billbil-kun

Una conversione per PC, Xbox o Nintendo Switch?

Per chi non lo conoscesse, billbil-kun è uno dei leaker più famosi e affidabili dell'intero panorama videoludico e che in passato ha condiviso molte soffiate che si sono rivelate corrette. Ad esempio, rimanendo in casa PlayStation, aveva anticipato l'annuncio ufficiale di Astro Bot per PS5.

Dunque se afferma che qualcosa bolle in pentola ci sono buone probabilità che sia effettivamente così. Tuttavia, stavolta è stato abbastanza criptico e avaro di dettagli, precisando anche che le sue "indagini" potrebbero non andare a buon fine, ovvero potrebbe non scoprire l'identita di questo misterioso gioco prima di un possibile annuncio ufficiale.

Tra chi ha commentato il post, c'è chi ipotizza una versione PC di The Last of Us Parte 2 Remastered o di Gran Turismo 7, con la seconda che effettivamente potrebbe fare gola a molti utenti.

C'è chi invece crede che Sony sia in procinto di portare un'altra IP PlayStation su console rivali, ovvero Nintendo Switch e/o Xbox Series X|S dopo il caso LEGO Horizon Adventures. In questo senso, Helldivers 2 potrebbe essere uno dei candidati più plausibili, anche considerando le voci di corridoio di alcuni mesi fa che parlavano di una conversione per Xbox Series X|S. Per saperlo con certezza non resta che attendere.