L'eShop svela le dimensioni di EA Sports FC 25 su Nintendo Switch e di altri giochi

Si parla infatti di 27,7 GB , delle dimensioni che per forza di cose potrebbero richiedere una MicroSD per espandere la memoria interna della console a seconda del modello in vostro possesso. In confronto l'edizione dello scorso anno arriva a 31,76 GB in totale. La versione fisica su cartuccia del gioco richiederà un download aggiuntivo, ma non è chiaro al momento di quali dimensioni.

Mancano ancora diverse settimane al lancio di EA Sports FC 25 , ma con gli ultimi aggiornamenti dell'eShop è stato svelato il peso della versione digitale del gioco per Nintendo Switch , che a quanto pare sarà ingombrante ma non quanto il suo predecessore.

Il peso dei giochi in digitale in arrivo su Switch prossimamente

Precisiamo che l'informazione non arriva dall'eShop italiano, che al momento non riporta ancora questo dettaglio, ma da quello nord americano, il che significa che la versione nostrana potrebbe differire di alcune centinaia di MB in positivo o in negativo nei casi più estremi.

Un giocatore supera con agilità un contrasto in EA Sports FC 25

Oltre a EA Sports FC 25 sono state svelate le dimensioni di altri giochi in arrivo nelle prossime settimane e mesi su Nintendo Switch. Parliamo di titoli sicuramente molto meno conosciuti e attesi rispetto al calcio made in Electronic Arts, ma li riportiamo comunque di seguito per completezza: