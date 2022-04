Esports Arena powered by ESL, i Pokémon sono i protagonisti di oggi

C'è un habitat più adatto del Comicon 2022 di Napoli per i mostri tascabili di Nintendo? Crediamo proprio di no! Anche per questo motivo gli organizzatori della Esports Arena powered by ESL hanno deciso d'imbastire un'intera giornata a tema pokémon. Si andrà dal Torneo di Pokémon Unite a tanti showmatch tra alcune delle personalità più amate dai fan.

Ci siamo persino noi di Multiplayer.it al Comicon 2022!

Tutti i visitatori che vogliono essere protagonisti del Torneo di Pokémon Unite che si terrà sul palco della Esports Arena powered by ESL, potranno iscriversi alle qualifiche presso l'Area Pokémon Millennium all'interno del Padiglione 6 dalle 10 alle 13 del 23 aprile.

A seguire alle ore 14.00 il torneo sul main stage della Esports Arena che vedrà tutti i qualificati della mattina sfidarsi in un match top4, capitanati da 4 esponenti d'eccezione sul titolo Pokémon Unite: le due squadre dei due proplayer KeepRunningTV e Reckonironx contro i due team dei content creator Froz3n e Creepy. Il tutto sarà raccontato e commentato dai due caster noti a tutto il mondo Pokémon Maurizio Carlino e Stefano Rossetto.

Alle ore 15.00 in attesa della finale del torneo, un talk con i proplayer e talent come Creepy condotto dalla community Pokémon Millennium su tutte le novità del mondo Pokémon.

A seguire il momento tanto atteso della giornata, con la finale che decreterà il team vincitore. Sarà quello capitanato dai pro player o dai content creator? Non resta che scoprirlo sabato 23 aprile alle ore 16.00 nel padiglione 6!