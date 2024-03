Europa: rinviata la data di uscita dell'adventure open world in stile Studio Ghibli

Il publisher Future Friends Games e lo sviluppatore Helder Pinto hanno annunciato il rinvio di Europa a pochi giorni dal debutto su PC. Precedentemente previsto per il 16 aprile 2024, l'adventure open world arriverà alcuni mesi più tardi. Non è stata fornita una nuova data precisa, ma si parla di "probabilmente entro l'estate". Sono ancora in programma delle versioni console, che verranno pubblicate in un secondo momento.

L'annunncio è stato accompagnato da un comunicato che spiega i motivi per cui si è arrivata alla difficile decisione di posticipare l'uscita di Europa e un video di aggiornamento da parte dell'autore Helder Pinto, che trovate nel player sottostante.

"È stata una decisione molto difficile, presa dopo molte discussioni tra me e il resto del team", ha dichiarato Pinto. "Europa è nato come un progetto secondario che ho creato da solo, e negli anni successivi è cresciuto più di quanto avrei mai potuto sognare, anche se continuiamo a lavorare la sera e nei fine settimana, in concomitanza con i nostri lavori quotidiani. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo fatto insieme, ed è per questo che non sopporto l'idea di pubblicare il gioco prima che sia nelle condizioni che desideriamo. Purtroppo, sembra che ci vorrà un po' più tempo del previsto".