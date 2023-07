Everspace 2 è un gioco migliore anche su PS5 grazie a Xbox Game Pass, affermano gli sviluppatori

Michael Schade, il CEO di Rockfish Games, ha speso parole d'elogio per l' Xbox Game Pass , affermando che grazie all'inclusione nel servizio di Microsoft, Everspace 2 è diventato migliore, anche sulle altre piattaforme. Il riferimento è chiaramente a PS5 . In che modo?

Questione di soldi

Everspace 2 offre combattimenti spettacolari

Sostanzialmente l'accordo con Microsoft ha consentito agli sviluppatori di prolungare i tempi di lavorazione del gioco, che hanno consentito di migliorarlo: "Avremmo potuto farlo lo stesso, ma sarebbe stato un gioco più piccolo."

Schade ha spiegato che lanciando Everspace 2 nel PC Game Pass in Game Preview, Rockfish ha ottenuto parte dei soldi previsti dall'accordo, che hanno permesso di lavorare per più mesi al gioco: "insieme alle altre fonti di ricavi di cui disponevamo, con l'accordo per il Game Pass abbiamo potuto aggiungere 9 / 12 mesi al tempo di produzione."

Schade ha anche spiegato che l'arrivo del gioco sul PC Game Pass non ha ridotto le vendite su Steam. Per lui il Game Pass è "uno dei migliori, se non il migliore accordo che si possa stringere nell'industria."

Parlando del lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X/S, l'uomo ha dichirato che l'influenza del Game Pass ha permesso di realizzare un gioco migliore per tutti, inclusi quelli che lo acquisteranno su PS5.

Per Schade con la "massima flessibilità" offerta dal Game Pass e i "fondi extra" è stato possibile realizzare un gioco migliore. "Tutti sono felici! Tutti quelli che non hanno il Game Pass avranno un gioco migliore! Quindi anche i fan di PlayStation avranno un gioco migliore su PS5 grazie all'accordo con Game Pass."

Per il resto vi ricordiamo che Everspace 2 uscirà su console il 15 agosto 2023. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione.