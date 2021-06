Evil Dead, trailer gameplay dalla Summer Game Fest

Evil Dead è tornato a mostrarsi in occasione della Summer Game Fest con un nuovo trailer del gameplay, che ha mostrato dunque un po' d'azione in presa diretta (o quasi), in modo da far vedere come si svolga questo interessante action tie-in della celebre serie.

The Evil Dead: The Game era stato annunciato proprio nel corso della Summer Game Fest del 2020 e mostrato per la prima volta ai Game Awards lo scorso dicembre e torna a mostrarsi oggi con un video che consente di scoprire qualcosa di più preciso sul gioco.

Protagonista è ovviamente il buon vecchio Ash Williams, ma con lui ci sono anche vari altri personaggi tratti dall'universo noto ai fan della serie come Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar e altri. Aah è peraltro doppiato da Bruce Campbell e il personaggio è chiaramente basato sulle fattezze dell'attore.

Il gioco è un action in terza persona con elementi survival che ci pone all'interno delle classiche situazioni e ambientazioni della serie Evil Dead, che farà la felicità di tutti i fan di Ash e compagni, che anche qui si ritrovano ovviamente a combattere contro morti viventi e altre nefandezze assortite.

Evil Dead: The Game non ha ancora una data di uscita precisa e non è stata annunciata nemmeno in questa occasione, ma è previsto arrivare su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, dunque un multipiattaforma completo.