Xbox: 40 demo in arrivo nella Summer Game Fest, con Tunic, Sable e altri

Microsoft ha annunciato qualche dettaglio sulla nuova edizione della Summer Game Fest Demo, iniziativa che consentirà di provare, quest'anno, ben 40 demo di giochi indie in arrivo su Xbox Series X|S e Xbox One, tra i quali anche giochi particolarmente attesi come Tunic, Sable e tanti altri.

I dettagli più precisi verranno svelati solo una volta arrivati più vicini al giorno di avvio dell'evento, che è il 15 giugno 2021, ma intanto sappiamo già che alcuni giochi saranno presenti in queste 40 versioni di prova. Tra i più attesi c'è sicuramente Sable, di cui abbiamo visto di recente 13 minuti di gameplay e abbiamo conosciuto la data di uscita ufficiale.

Summer Game Fest Demo Event porterà 40 demo su Xbox

In arrivo anche la demo di Tunic, altro titolo molto atteso da chi segue il panorama indie su console, un action adventure isometrico che ricorda un po' Zelda. Tra gli altri, ci sarà spazio anche per Echo Generation, che è stato presentato con un trailer un po' di tempo fa tra i più promettenti del programma ID@Xbox e poi Lake, e The Riftbreaker, ma attendiamo di conoscere l'elenco completo.

Come riferito da Microsoft, queste non sono demo standard: molti di questi giochi sono ancora in sviluppo e queste versioni di prova sono state composte per consentire ai giocatori di vedere quali idee si trovano alla base dei giochi in questione, come le build che vengono fatte provare alla stampa durante eventi come l'E3, appunto.

Le 40 demo previste rimarranno disponibili su Xbox Series X|S, Xbox One e PC solo dal 15 al 21 giugno e verranno rimosse dopo la settimana in questione. Gli sviluppatori gradirebbero inoltre ricevere dei feedback sui giochi provati, dunque questa procedura farà parte di un vero e proprio test dedicato al pubblico.