Exo One annunciato per PS5 e PS4: periodo di uscita e trailer dell’avventura sci-fi

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Exbleative ha annunciato che Exo One è in dirittura d'arrivo anche su PS5 e PS4 dopo il successo ottenuto su PC, Xbox Series X|S e Xbox One. L'avventura sci-fi sarà disponibile sulle console Sony durante il corso dell'estate. L'annuncio è corredato da un trailer, che potrete ammirare nel player qui sopra.

I giocatori PS5 in possesso di un TV o un monitor con alto refresh rate potranno giocare a Exo Phase a 120fps. Inoltre gli sviluppatori hanno integrato alcuni funzioni extra per il Dualsense, con il feedback aptico che si comporterà in modo differente a seconda del terreno e il clima di ogni pianeta, mentre la resistenza dei grilletti simuleranno la resistenza del vento mentre volate, creando così un'esperienza ancor più immersiva.

In Exo One i giocatori si imbarcheranno in un viaggio nel tempo e nello spazio utilizzando una sonda aliena in grado di manipolare la gravità in modo unico. Durante l'avventura esploreremo numerose ambientazioni, da deserti terrestri a fantastici giganti di gas.

Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Exo One firmata Simone Tagliaferri, che afferma: "Exo One è un titolo atipico e come tale va considerato. Giudicandolo con i criteri tradizionali non sembra essere eccezionale: dura poco (si finisce in meno di tre ore); non offre molto da fare a parte correre (e relative varianti) e non si perde in spiegazioni, lasciando oscuri alcune parti della trama. Eppure, se proviamo a interpretarlo con una diversa sensibilità e ci lasciamo trasportare dalla sua profonda visione dello spazio e del futuro, il giudizio cambia radicalmente. La verità è che quello di Exbleative è uno di quei titoli capaci di trasformarsi in un viaggio meraviglioso, a prescindere da tutte le altre possibili considerazioni."