PlayStation Store, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt e Ravenous Devils

PlayStation Store si aggiorna questa settimana con un paio di uscite inquietanti, in particolare il free-to-play vampiresco Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, con le sue interessanti meccaniche in stile battle royale, e l'originale simulazione in stile Sweeney Todd Ravenous Devils. C'è tanto sangue anche in The House of the Dead: Remake, la riedizione del celebre sparatutto a base di lightgun targato SEGA, con le sue orde di zombie da spazzare via a colpi di proiettili, mentre le atmosfere si fanno più tranquille, ma solo all'apparenza, in The Stanley Parable: Ultra Deluxe, versione definitiva dell'avventura di Galactic Cafe.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, un personaggio si prepara ad attaccare L'iconico gioco di ruolo a base di vampiri di White Wolf si trasforma in un entusiasmante battle royale free-to-play con Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (PS5, gratuito), catapultandoci nel mezzo di un violento scontro fra antiche casate che si consuma fra le strade e sui tetti di una Praga mai così oscura e inquietante, che potremo esplorare utilizzando i nostri spettacolari poteri. Caratterizzato da un ritmo che si preannuncia frenetico, il gameplay di Bloodhunt fa leva su sette differenti classi per i personaggi, ognuna dotata di abilità che si traducono in un approccio peculiare: starà a noi scoprire quale setup si adegua meglio al nostro stile, consentendoci di sfruttarne al massimo le potenzialità. Insomma, tutti i presupposti puntano a un prodotto affascinante ma anche particolare, ricco di spunti stuzzicanti, che potrebbe godere della popolarità del franchise di riferimento per costruirsi una solida base d'utenza da qui ai prossimi mesi. In attesa della recensione, che arriverà a breve, date un'occhiata al nostro provato di Vampire: The Masquerade - Bloodhunt.

Ravenous Devils Ravenous Devils, i vari ambienti divisi nell'interfaccia di gioco Un progetto completamente italiano, dal team di sviluppo al publisher, Ravenous Devils (PS5 e PS4) si ispira al personaggio di Sweeney Todd per raccontarci la storia di una coppia di coniugi, Percival e Hildred, che dietro la facciata delle loro attività commerciali nascondono una realtà di crimini e assassinii, arrivando a utilizzare i cadaveri delle loro vittime come ingredienti. Quella che ci troveremo a gestire sarà una vera e propria simulazione manageriale in cui dovremo far quadrare i conti di una sartoria e di un ristorante diversi dal solito: nella prima vengono uccise le persone, nel secondo vengono sminuzzate e cucinate per far sparire le prove e al contempo risparmiare sull'acquisto delle materie prime. Ulteriori dettagli nel provato di Ravenous Devils.

The House of the Dead: Remake The House of the Dead: Remake, uno zombie particolarmente in forma solleva una delle sue vittime Dopo la versione Nintendo Switch, The House of the Dead: Remake (PS4, 24,99€ con il 10% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus) approda anche su PlayStation 4, offrendo ai nostalgici degli sparatutto con lightgun una remaster dal sapore nostalgico ma al contempo viziata da qualche problema di troppo, sia dal punto di vista della realizzazione tecnica che dei controlli. Nel gioco non dovremo far altro che attraversare le location di una città improvvisamente invasa dagli zombie, armati di pistola e pronti a far fuoco contro orde di non-morti apparentemente infinite, con anche grossi boss da affrontare. L'opera di rimasterizzazione grafica si rivela però inferiore alle aspettative, e così l'esperienza finisce per sentire tutto il peso dei propri anni: ne abbiamo parlato nella recensione di The House of the Dead: Remake.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe The Stanley Parable: Ultra Deluxe, uno degli scenari del gioco L'iconica meta-avventura firmata Galactic Cafe torna con un'edizione arricchita in The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS5 e PS4, 21,99€). Il protagonista, Stanley, è un normale impiegato che si ritrova improvvisamente solo negli uffici dell'enorme azienda in cui lavora. Dove sono finiti tutti? Rispondere a questa domanda non sarà semplice. Il gioco si pone a tutti gli effetti come una riflessione sul medium e sulle sue contraddizioni, un'esperienza decisamente diversa dal solito che potrebbe assumere i connotati di una vera e propria rivelazione e che riesce dunque difficile catalogare. L'edizione Ultra Deluxe aggiunge ulteriori contenuti al pacchetto, nuove scelte e un generale miglioramento tecnico. Per saperne di più, ecco l'originale recensione di The Stanley Parable.