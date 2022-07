F-Zero: la serie sta per tornare su Nintendo Switch? Noto insider lancia un indizio

Dopo una lunga pausa durata quasi vent'anni a quanto pare la serie F-Zero potrebbe tornare con un nuovo gioco per Nintendo Switch. Perlomeno questo è quanto suggerito dall'ultima soffiata di SyluxHunter2.

Per chi non lo conoscesse, Syluxhunter2 è ritenuto una fonte molto affidabile in quanto in passato ha "azzeccato" un buon numero di leak. Ad esempio, ha svelato in anticipo l'annuncio delle versioni Nintendo Switch di NieR: Automata e Persona 3,4 e 5 del Nintendo Direct Mini di fine giugno e ha anticipato l'annuncio della data di uscita di Bayonetta 3 la scorsa settimana, giusto per citare alcune delle sue soffiate più recenti.

L'insider ieri è stato intervistato dal canale YouTube SwitchForce e alla fine del filmato ha offerto un criptico indizio riguardo a uno dei possibili prossimi annunci di Nintendo sotto forma di messaggio in codice binario, che una volta decifrato rappresenta i numeri "25" "7" "2" "16".

Le ipotesi degli utenti sono state le più disparate. Una delle più accreditate era che i numeri indicassero la data di uscita fissata per il 25 luglio (25/7) della seconda serie (2) di piste DLC di Mario Kart 8 Deluxe, portando il totale a 16.

In realtà, i numeri rappresentano le lettere dell'alfabeto "YGBP", che, come correttamente intuito da un utente, sono le iniziali di "You Got Boost Power", ovvero una frase iconica che veniva riprodotta in F-Zero X ogni volta che il giocatore iniziava il secondo giro di una pista, nonché il titolo di una delle tracce musicali del gioco. La teoria è stata confermata su Twitter dallo stesso SyluxHunter2, che tuttavia non ha offerto nessun altro dettaglio in merito al futuro della serie F-Zero.

L'ultimo gioco della serie è stato F-Zero Climax per Game Boy Advance uscito esclusivamente in Giappone nel 2004, quindi quasi vent'anni fa. Senza dubbio un nuovo titolo per Nintendo Switch potrebbe fare la gioia del fan di lunga data, ma per il momento prendete la soffiata di Syluxhunter2 per quello che è, ovvero un'indiscrezione senza alcuna conferma ufficiale.