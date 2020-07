F1 2020, voti eccellenti dalla stampa internazionale per il racer Codemasters

F1 2020 ha ricevuto voti eccellenti dalla stampa internazionale, a conferma della bontà del lavoro svolto da Codemasters per questa nuova edizione del racer su licenza.

Come avrete letto nella nostra recensione di F1 2020, il gioco vanta una buona quantità di contenuti anche inediti, un modello di guida rivisitato e ampiamente personalizzabile, al netto di caricamenti un po' troppo lenti su PS4.

I metascore ottenuti dal titolo su Metacritic sono pari a ben 86 per la versione PlayStation 4, 90 per la versione Xbox One e 91 per la versione PC, la più apprezzata di tutte.

F1 2020, i voti della stampa internazionale