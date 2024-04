F1 24: primo video di gameplay fa osservare i nuovi circuiti, le nuove auto e il realismo raggiunto

Come promesso, Electronic Arts ha finalmente mostrato il gameplay di F1 24 con un nuovo video . Come saprete, si tratta dell'attesissimo nuovo capitolo della serie di giochi di corse con licenza ufficiale del campionato di Formula 1, sviluppato dagli specialisti di Codemasters, ora uno studio proprietario dell'editore USA.

Il video

F1 24 avrà delle novità sostanziali?

Il video presenta tre dei quattro circuiti aggiornati in F1 24, tra i quali la "casa del motorsport britannico" Silverstone, i circuiti internazionali di Spa e Lusail, amatissimi dai fan, nonché l'iconico circuito cittadino di Monaco e il circuito internazionale di Shanghai.

I circuiti vengono mostrati con condizioni atmosferiche diverse e inquadrati da una moltitudine di angolazioni, in modo da permettere di assaggiare l'avanzatissimo livello della ricostruzione virtuale raggiunto dagli sviluppatori, tra dettagli mozzafiato e realismo generale. Ma bando alle ciance e vediamo il filmato:

Come avete potuto vedere, il gioco offrirà le auto di F1 della stagione 2024, aggiornate grazie a precisi dati CAD. Il video mette anche in evidenza alcune delle caratteristiche innovative del gioco, come le voci fuori campo dei piloti, adattate alle attuali trasmissioni televisive di F1, e l'innovativo software Dynamic Diffuse Global Illumination, che migliora l'illuminazione, le ombre e i riflessi.

Electronic Arts ha promesso che il 7 maggio sarà presentato l'ultimo video Deep Dive, che darà modo di guardare anche più a fondo in tutte le novità introdotte in questa edizione.

Per il resto vi ricordiamo che F1 2024 sarà disponibile a partire dal 31 maggio 2024 per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.