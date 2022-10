Fallout 76: i giocatori stanno lasciando messaggi toccanti per il designer scomparso Eric Baudoin

I giocatori di Fallout 76 stanno lasciando dei messaggi molto toccanti all'interno del gioco per piangere la scomparsa del lead designer Eric "Ferret" Baudoin, evidentemente apprezzatissimo dalla comunità. L'account Twitter benefico FalloutForHope ha quindi deciso di lanciare un'iniziativa per provare a raccogliere più testimonianze d'affetto possibile verso Ferret, lanciando l'hashtag #ThanksFerret.

"I giocatori di Fallout 76 stanno lasciando dei messaggi commemorativi per il grande Ferret Baudoin, purtroppo defunto[...]Se siete tra di loro, condividete e taggate con #ThanksFerret. Lo condividerò con la sua famiglia. Non credo che conoscano l'impatto del suo lavoro."

Vediamo alcuni dei messaggi:

"Per tutta la gioia che dato a me e alla mia famiglia con il tuo lavoro. Che i tuoi cari abbiano pace e conforto."

"Caro Ferret, grazie per tutto ciò che hai fatto per il franchise Fallout e la comunità. Ci mancherai."

"Eric "Ferret" Baudoin è morto da poco. Era il lead designer di diversi giochi della serie Dragon Age e di Fallout 4 e Fallout 76, così come di Starfield. Il suo lavoro era molto apprezzato e ci mancherà..."

"Per aver fatto parte di un gioco che mi ha dato così tante ore di divertimento! Ho dovuto cancellare diversi oggetti nel mio C.A.M.P. per fare spazio all'altarino commemorativo - Che il tuo ricordo possa perdurare e grazie per tutto il divertimento!"

Molto bello questo messaggio, di un giocatore autistico:

"Se non lo scrivessi, non sarei me. Fallout 76 mi ha dato una comunità. Mi ha dato la possibilità di farmi degli amici, uno sforzo che per me è sempre stato reso difficile dall'autismo. Mi ha dato una famiglia. Mi ha fatto superare la malattia cronica e l'essere senza una casa. Mi ha dato una casa. Ringraziarti Ferret, non basta."