Fallout: nuovi scatti dal set della serie Amazon Prime, c'è anche il Pip-Boy

Sono apparsi in rete dei nuovi scatti dal set della serie Amazon Prime di Fallout, che potrete visualizzare tramite il tweet qui sotto condiviso da Xbox News. Tra le immagini possiamo vedere anche per la prima volta uno dei Pip-Boy che verranno utilizzati in questo adattamento per il piccolo schermo.

Le foto mostrano almeno due location differenti. Una è sicuramente la stazione di servizio Red Rocket protagonista dei precedenti scatti condivisi online. L'altra è situata all'interno del Vault 33, di cui possiamo vedere alcuni attori indossarne le tute numerate. Probabilmente è un po' troppo presto per sbilanciarsi in giudizi, ma da queste foto è possibile notare una cura dei dettagli per la ricostruzione delle location alquanto certosina.

Anche la replica del Pip-Boy, per quanto lo scatto non sia della qualità migliore, sembrerebbe di ottima fattura, con lo schermo che tra l'altro mostra la pagina di stato del suo utilizzatore esattamente come nei giochi.

Al momento la prima stagione della serie di Fallout realizzata da Amazon Prime non ha una data di uscita ufficiale, ma potrebbe arrivare già nel corso del 2023, magari in contemporanea o a ridosso del lancio dell'upgrade next-gen gratuito di Fallout 4.