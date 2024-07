Fantastic Four: First Step è il titolo ufficiale del film dei Fantastici Quattro, arrivano i primi dettagli

"Non ci limiteremo ad ambientare il film negli anni '60, ma si tratterà di anni '60 in stile retro-futurista ", ha spiegato il regista Matt Shakman nel corso del panel al SDCC 20224. "In parte ci sarà ciò che conoscete di quel periodo, in parte cose che non avete mai visto prima. Con la giusta dose di cuore e cervello, tutto è possibile."

In uscita nelle sale cinematografiche il 25 luglio 2025 , esattamente fra un anno, la pellicola sarà ambientata negli anni '60 ma in una versione retrofuturista di quell'epoca, dunque da un lato nota al pubblico ma dall'altro completamente inedita e dotata di un indubbio potenziale.

Durante il San Diego Comic-Con 2024 è stato annunciato che Fantastic Four: First Steps sarà il titolo ufficiale del film dei Fantastici Quattro con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach.

Tante domande

Sono ovviamente tante le domande su Fantastic Four: First Steps, e non a caso i fan del super grupppo Marvel hanno cominciato a elaborare teorie su teorie già ai tempi dell'annuncio del cast ufficiale, che come detto vedrà la presenza di Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach.

Ci si chiede in particolare in che modo i personaggi troveranno effettivamente posto nel Marvel Cinematic Universe, visto che appunto la storia si svolge in un 1963 alternativo, appartenente probabilmente a un universo diverso da quello cinematografico.

Chiaramente, considerata la natura "cosmica" delle situazioni con cui questi personaggi hanno spesso a che fare immaginiamo che tornerà alla ribalta il concetto di multiverso, e magari proprio alla fine del film il quartetto si ritroverà proiettato nella stessa timeline degli Avengers.