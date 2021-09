Far Cry 6, un trailer presenta le feature AMD della versione PC

Far Cry 6 supporterà su PC una serie di feature pensate per i processori e le schede video AMD ma non solo, come rivela il nuovo trailer realizzato per l'occasione da Ubisoft.

Dopo il video che annunciava caratteristiche, opzioni e tecnologie di Far Cry 6 su PC, ecco dunque un ulteriore approfondimento dedicato agli utenti che si cimenteranno con l'ultimo capitolo della serie sulla piattaforma Windows.

Un ruolo di protagonista va ovviamente alla Super Resolution, la tecnologia FidelityFX che funziona in maniera del tutto simile al DLSS di NVIDIA e consente dunque di effettuare un rendering a risoluzione inferiore per poi upscalarla senza perdita di qualità.

Il filmato sottolinea tuttavia anche la presenza del ray tracing, in formato ibrido per quanto riguarda i riflessi e tradizionale per quanto riguarda la proiezione delle ombre.

Queste e altre tecnologie saranno insomma a disposizione di chi acquisterà Far Cry 6 su PC. Il gioco sarà disponibile, naturalmente anche su console, a partire dal 7 ottobre.