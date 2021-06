Far Cry 7 andrà in una direzione completamente diversa, dice Jason Schreier

Il noto giornalista di Bloomberg e insider, Jason Schreier, ha menzionato Far Cry 7 durante una puntata del Triple Click podcast, nonostante non sia nemmeno uscito ancora il capitolo precedente, sostenendo che la serie andrà in una direzione completamente diversa con il settimo capitolo.

Siamo ancora in attesa di Far Cry 6, la cui data di uscita è fissata per il 7 ottobre 2021, ma evidentemente ci sono già tracce di Far Cry 7, nonostante il suo arrivo sia previsto solo fra alcuni anni, sicuramente. Trattandosi di una delle serie più famose e importanti di Ubisoft, d'altra parte, è plausibile che una qualche forma di pre-produzione sia già in atto per il capitolo successivo, che a quanto pare presenterà elementi davvero inediti.

"Da quello che ho sentito, se ricordo bene, hanno intenzione di andare in una direzione completamente diversa con Far Cry dopo Far Cry 6", ha affermato Schreier, ma senza aggiungere alcun dettaglio su questo cambio di direzione totale per lo sparatutto in soggettiva di Ubisoft.

Difficile dunque capire in cosa consista questo netto cambio: gli ultimi capitoli hanno preso la formula classica dell'FPS e hanno espanso il mondo in stile sandbox in maniera da aggiungere ulteriori attività secondarie e questo varie. Le direttrici principali sono dunque una storia piuttosto impostata per quanto riguarda la Campagna principale e un mondo aperto con approccio più libero in cui svagarsi.

D'altra parte, si riconoscono altri elementi comuni come la presenza di villain alquanto carismatici che caratterizzano molto la storia e il mondo esplorabile. Un cambio netto per Far Cry 7 potrebbe essere l'abbandono o la modifica di uno di questi elementi caratterizzanti della serie, o in termini strutturali per quanto riguarda il gameplay o sul fronte di atmosfere e storie. Staremo a vedere, nel frattempo di Far Cry 6 abbiamo visto un nuovo trailer di gameplay dall'evento Xbox all'E3 2021.