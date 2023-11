Felix the Cat è stato classificato per PC, Switch e PlayStation dall'ESRB

Come segnalato nel tweet di Gematsu, l'ESRB ha pubblicato una pagina dedicata a Felix the Cat, pubblicato da Konami in versione PS5, PS4, Nintendo Switch e PC.

La descrizione recita: "È una raccolta di platform d'azione in cui i giocatori aiutano Felix a salvare la sua ragazza da un professore malvagio. I giocatori attraversano ambienti pixelati in 2D utilizzando gadget e veicoli (ad esempio, guanto da boxe, carro armato, sottomarino) per sconfiggere piccole creature cartoonesche. I nemici, in genere, cadono dallo schermo quando vengono colpiti; alcuni incontri con i boss sono caratterizzati da stravaganti attacchi con la pistola, bombe cartoonesche e lievi esplosioni."

Non ci sono informazioni riguardo alla possibile data di uscita e il gioco è classificato E for Everyone, ovvero è adatta anche a un pubblico giovane.