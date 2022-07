FIFAe Nations Cup 2022, la eNazionale di Obrun e Danipitbull vuole stupire

Nonostante il nuovo capitolo sia alle porte, la stagione competitiva di FIFA 22 non si è ancora conclusa. Forte dello storico quarto posto assoluto ottenuto nella FIFAe World Cup 2022, la eNazionale di Francesco Pio 'Obrun 2002' Tagliafierro si avvicina all'appuntamento con la FIFAe Nations Cup 2022 con grandi ambizioni. La selezione, guidata come sempre da Nello 'Hollywood285' Nigro e composta anche da player del calibro di Danilo 'Danipitbull98' Pinto e Raffaele 'Er_Caccia98' Cacciapuoti, ha tutto per fare bene, molto bene. L'appuntamento è, quindi, per stasera alle 18 con la diretta della prima giornata di competizioni. Dove? Sul canale Twitch della eNazionale, che potete trovare anche in testa a questa notizia.

Come dicevamo il quarto posto di Obrun è sia un risultato storico per l'esport italiano, sia una delusione, visto il gioco espresso dal Tagliafierro e l'essere arrivato a un passo dalla vittoria. Scommettiamo, quindi, che il campione italiano in carica della eSerie A TIM vorrà riscattarsi e coi suoi compagni vorrà portare la eNazionale il più in alto possibile. C'è anche da riscattare la mancata qualifica della Nazionale maschile e l'Europeo sottotono di quella femminile, tra l'altro...

Dopo una lunga fase di qualifica, i nostri si sono qualificati per la fase finale della eNazionale FIFA, che dal 27 al 30 luglio si giocherà alla 'Bella Arena' di Copenaghen. Saranno 24 le nazionali ai nastri di partenza: tra queste, ovviamente, anche l'Italia guidata dal selezionatore Nello 'Hollywood285' Nigro, che ha conquistato la qualificazione grazie a un cammino fatto di 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sole sconfitte.

Oggi e domani si giocherà la fase a gironi, che vedrà gli azzurri opposti a Paesi Bassi, Polonia, Messico, Marocco e India. Le prime 4 classificate dei quattro gironi si qualificheranno per gli Ottavi di finale, le ultime due torneranno invece a casa. "Paesi Bassi e Polonia sono sicuramente gli avversari più temibili, ma li abbiamo studiati molto e non ci faremo trovare impreparati. Detto questo non dobbiamo sottovalutare nessuno, qui sono arrivate le 24 nazionali più forti al Mondo e non ci sono squadre scarse", ha detto il coach.

I nostri ragazzi, infatti, dovranno affrontare avversari di livello. I Paesi Bassi schiereranno 'LePecheurr' e Manuel Bachoore 'Bachoore' del Team Gullit e Levi De Weerd 'deWeerd' dei Ninjas in Pyjamas, la Polonia 'Furman' e Bartosz Jakubowski 'bejott' dei Wisla All in Games Kraków e 'Damie' dei 1J Esports.

Il Messico è rappresentato da 'LuisRayado98', 'CRACKHEBER' e 'Joksan', il Marocco da Ilyass Mossaid 'Msilyass01', Kinane Al Nabhani 'KinaneNabhani' e Ismael Boudebza 'ismaBdza' mentre l'India da 'Jenasidfc', Saransh Jain 'Saranshjain7' e 'Charanjot12' che ha conquistato un 89°/112° posto ai Playoff Global Series.