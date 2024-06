Il film di Until Dawn ha un cast ufficiale: ecco gli attori che vedremo nell'adattamento

"In PlayStation Productions cerchiamo sempre di trovare modi creativi e autentici per adattare i nostri amati giochi che possano piacere ai fan", ha dichiarato Asad Qizilbash, capo di PlayStation Productions della divisione Product di PlayStation Studios.

Screen Gems and PlayStation Productions hanno annunciato gli attori che troveremo nel cast del film di Until Dawn , l'adattamento per il cinema dell'avventura horror sviluppata da Supermassive Games: si tratta di Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo e Odessa A'zion.

Gli attori

Annunciato lo scorso gennaio, il film di Until Dawn potrà contare su di una sceneggiatura scritta da Gary Dauberman. Per quanto riguarda gli attori, Ella Rubin ha recitato nel film The Idea of You insieme ad Anne Hathaway, nonché nella serie televisiva Masters of the Air sulla piattaforma Apple TV+.

Michael Cimino

Michael Cimino l'abbiamo visto nella serie televisiva Love, Victor e in Non ho mai..., mentre sarà protagonista del film Motorheads, in arrivo sulla piattaforma Prime Video. La Yoo è invece stata di recente nominata ai Gotham TV Award per il suo ruolo nello show Expats di Prime Video.

A'zion, infine, ha recitato nel film Una torta per l'uomo giusto, anche questo disponibile in streaming su Prime Video, e di recente ha completato le riprese di She Rides Shotgun.

In attesa dell'uscita del film, Until Dawn sta per tornare con una remaster su PS5 e PC.