Il film di The Legend of Zelda deve essere 'serio ma stravagante' per il regista

Come già sappiamo, Wes Ball sta preparando un film live-action su The Legend of Zelda e ora il regista di The Maze Runner ha delineato la sua visione del prossimo progetto Nintendo.

"Ho un'idea fantastica", ha detto Ball a Total Film nel nuovo numero della rivista. "Ci ho pensato per un sacco di tempo, a quanto sarebbe bello un film su Zelda... Voglio realizzare i più grandi desideri delle persone. So che questo franchise è importante per la gente e voglio che sia un film serio. Un film vero che possa dare alla gente un momento di fuga dalla realtà".

Ball indica addirittura il desiderio di una fuga dalla realtà ("Voglio vivere in quel mondo", dice) come la forza trainante del film di The Legend of Zelda.

"È questa la cosa che voglio cercare di creare: deve sembrare qualcosa di reale. Qualcosa di serio e di bello, ma anche di divertente e stravagante".