Helldivers 2, aumentano le segnalazioni sugli Urlatori, ma il director continua a fare lo gnorri

Seguire l'evolversi degli eventi in Helldivers 2 è sempre un piacere, dai tentativi del GM Joel di mettere i bastoni tra le ruote ai giocatori ai siparietti che si creano su X tra gli utenti e il CEO di Arrowhead, Johan Pilestedt, che ora di fronte ai numerosi avvistamenti degli Urlatori, una nuova specie di Terminide in grado di volare, ha ritrattato le sue precedenti dichiarazioni affermando di "aver sempre creduto alla possibilità che gli insetti volassero".

Facciamo un passo indietro per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. Agli sviluppatori di Helldivers 2 piace stuzzicare la curiosità dei giocatori inserendo all'interno del gioco degli indizi sui contenuti in arrivo, come ad esempio la campagna di liberazione di un pianeta-fabbrica che ha portato allo sblocco dei mech pilotabili.

Pochi giorni fa sono iniziate a circolare in rete delle segnalazioni di giocatori che affermavano di aver avvistato una nuova tipologia di Terminide, una delle due fazioni nemiche presenti nel gioco, in grado di volare. Da bravo attore, Pilestedt all'epoca aveva bollato il tutto come una bufala nata dalla "propaganda dei simpatizzanti degli insetti". Ora però gli il numero di avvistamenti è diventato talmente abbondante, che il boss di Arrowhead è stato costretto a ritrattare.

"Per quanto riguarda i report di una nuova tipologia di insetto volante, mai vista prima d'ora, voglio essere molto chiaro: ho sempre creduto che esistesse la possibilità che gli insetti volassero. Tutti sanno che la maggior parte degli insetti vola ed era solo questione di tempo prima che questa specie si evolvesse naturalmente", afferma Pilestedt.

"E per quei cittadini non patriottici che mettono in dubbio i tempi dei test e dell'implementazione del TCS e del Terminicida, questo è del tutto casuale e non correlato. 9/9 scienziati rispettabili e autorizzati della Super Terra sono d'accordo".