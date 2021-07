Final Fantasy 14 Endwalker, il benchmark è disponibile per il download

Nel caso siate in dubbio sulla possibilità di far funzionare Final Fantasy 14 Endwalker sul vostro PC, Square Enix ha messo a disposizione in queste ore lo strumento di benchmark ufficiale che consente di togliere le incertezze e capire se la propria configurazione è in grado di sostenere la nuova espansione.

Il benchmark per PC di Final Fantasy XIV Endwalker richiede il download di 2,2GB di dati, effettuabile a questo indirizzo. A tale proposito, Square Enix ha rilasciato anche un trailer dedicato all'operazione, che consente di vedere alcuni elementi presenti all'interno della nuova maxi-espansione per il MMORPG.

La data di uscita di Final Fantasy 14 Endwalker è fissata per il 23 novembre 2021, dunque avete tutto il tempo di organizzarvi, ma c'è da dire che, almeno in base ai requisiti hardware ufficiali che riportiamo qui sotto, far funzionare il nuovo pezzo di gioco non dovrebbe essere un grande problema. Ricordiamo inoltre l'anteprima di Final Fantasy XIV Endwalker pubblicata lo scorso febbraio e il fatto che, a quanto pare, la nuova espansione non sarà la fine del gioco.

Requisiti minimi: