Final Fantasy 14: Endwalker: il trailer di lancio è spettacolare

Square Enix ha pubblicato uno spettacolare trailer di lancio per Final Fantasy 14: Endwalker, l'attesissima espansione del suo giocatissimo e amatissimo MMORPG. Si tratta di un lungo filmato di più di quattro minuti che mostra diverse sequenze di quella che sarà la conclusione della prima saga maggiore di Final Fantasy XIV, tra momenti narrativi e altri di gameplay. Se non volete anticipazioni non guardatelo.

In concomitanza con il trailer, Square Enix ha anche annunciato che Final Fantasy 14: Endwalker è stato rinviato di qualche giorno per rifinirlo meglio.

Se volete più dettagli, leggete il nostro provato di Final Fantasy 14: Endwalker in cui abbiamo scritto:

Anche se abbiamo appena scalfito la superficie dell'espansione (e vorremmo vedere considerando la massa di contenuti che ci aspetta), Endwalker è riuscito già a impressionarci con innumerevoli cambiamenti delle classi preesistenti, due nuove classi spassose e piuttosto uniche, e tre nuove zone assolutamente suggestive. Che la qualità sia di casa per il team di Yoshida non è però una novità, e anche per loro superare Shadowbringers non sarà facile. Non vediamo l'ora di vedere dove si spingerà il team di sviluppo, e cosa saprà inventarsi per chiudere questo favoloso ciclo narrativo. Il potenziale per un altro centro perfetto c'è eccome.