Final Fantasy 16 potrebbe essere l'ultimo capitolo con un numero progressivo

Final Fantasy 16 è quasi tra noi, ma potrebbe essere l'ultimo capitolo della serie con un numero progressivo, almeno stando a quanto affermato dal produttore Naoki Yoshida, che ne ha parlato in un'intervista con la testata GQ.

Yoshida: "Ci saranno molti nuovi giocatori che guarderanno al gioco come a un fumetto, dove devi leggere dall'inizio per capire cosa succede. È difficile per il marketing perché per ogni titolo numerato della serie che viene lanciato devono ribadire che non c'è bisogno di giocare gli altri per capirlo."

La decisione di togliere i numeri progressivi è stata già presa? Non ancora, ma se ne sta discutendo, stando a Yoshida: "Ho parlato del problema con i dirigenti. Forse è arrivato il momento di togliere i numeri dal titolo. Ad esempio c'è Final Fantasy 14. Arriva un nuovo giocatore e si chiede: "aspetta un attimo, perché devo giocare Final Fantasy 14 quando è disponibile il 16?" Perché non chiamarlo semplicemente Final Fantasy Online, togliendo completamente il numero e rendendolo più facile da capire?"

Comunque sia, molto dipenderà da chi svilupperà i prossimi capitoli. "Che Final Fantasy 17 o Final Fantasy 18 abbiano i numeri o no, dipenderà da chi li svilupperà o da chi sarà a capo della serie, quindi il problema sarà loro, non il nostro!"

Yoshida non dice che ci sono buone probabilità, nel caso Final Fantasy 16 abbia successo e sia ben accolto, che sia proprio lui a gestire la serie in futuro.

Detto questo, Final Fantasy 16 sarà disponibile il 22 giugno 2023 per PS5. Se volete saperne di più, leggete il nostro recente provato.