Final Fantasy 7 Rebirth recupera terreno in USA grazie al lancio della versione PC

Da sottolineare come a dicembre fosse al 56° posto nella classifica dei giochi più venduti. Insomma, si tratta di un balzo in avanti considerevole, che ha spinto anche le vendite di Final Fantasy 7: Remake & Rebirth Twin Pack , che è salito dal 265° posto di dicembre al 16° posto di gennaio, sempre grazie al lancio su PC.

L'analisi di Piscatella

Mat Piscatella, analista di Circana, ha sottolineato che il lancio su Steam è stato "fantastico", rendendo Final Fantasy 7 Rebirth il gioco più venduto della settimana terminata il 25 gennaio sul mercato statunitense (le vendite vengono calcolate in dollari ricavati, non in unità vendute), mentre il FFVII Remake & Rebirth Twin Pack si è classificato terzo.

Naturalmente questi sono i dati degli Stati Uniti, quindi riguardano solo un mercato, per quanto il più grande del mondo. Probabile, comunque, che ci sia stato un interesse comparabile anche negli altri territori. Insomma, il risultato, se effettivamente positivo come sembra, potrebbe far cambiare definitivamente i piani di Square Enix riguardanti il lancio dei prossimi capitoli della serie, che potrebbero non essere più esclusivi delle console PlayStation, nemmeno temporaneamente.

IGN.com, ha chiesto a Piscatella un'opinione sui dati di Final Fantasy 7 Rebirth, che ha risposto volentieri: "È difficile per me dire quale impatto abbia avuto l'uscita su Steam sulla percezione da parte dell'editore del successo complessivo del titolo, influenzato da quanto pianificato e dalle aspettative interne di cui non sono a conoscenza, ovviamente. Ma guardando puramente alla risposta dei consumatori, è stato un ottimo mese di lancio su Steam, che segna anche un altro punto a favore del fatto che lanciare anche su PC è una strategia sensatissima, indipendentemente dal genere o dalle strategie di lancio attuate finora. Per gli editori terzi, sta diventando sempre più difficile lanciare in esclusiva su una singola piattaforma senza significativi incentivi forniti dal proprietario della stessa."

A maggio, quando Square Enix pubblicherà il suo prossimo rapporto finanziario, ne sapremo di più.