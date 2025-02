PlayStation Store, Divertimento Continuo: scopriamo i giochi PS4 e PS5 con gli sconti migliori

Neanche il tempo di esaurire le offerte precedenti ed ecco che su PlayStation Store parte una nuova, interessante iniziativa: stiamo parlando di Divertimento Continuo, la promozione che fino al 5 marzo consentirà di acquistare un'ampia gamma di giochi PS4 e PS5 approfittando di riduzioni che arrivano in questo caso al 60%. Quali sono i titoli che vi suggeriamo di prendere? Partiamo dalla Director's Cut di Ghost of Tsushima, che ha di nuovo toccato il suo prezzo più basso di sempre sulla piattaforma digitale Sony, e lo stesso è accaduto ad Assassin's Creed Mirage, l'avventura di Basim sullo sfondo dell'affascinante Baghdad del IX secolo. Ci sono poi diverse raccolte e bundle davvero convenienti, da Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri al pacchetto che include Assassin's Creed Valhalla e Immortals: Fenyx Rising, per arrivare infine a quello, ricchissimo, con Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy, Crash Team Racing: Nitro-Fueled e Spyro: Reignited Trilogy.

Ghost of Tsushima: Director's Cut Disponibile in promozione a 39,99€ anziché 79,99€, che scendono a 29,39€ per la versione PS4, Ghost of Tsushima: Director's Cut è la versione definitiva, arricchita e migliorata, dello straordinario action game sviluppato da Sucker Punch, ambientato durante l'invasione mongola ai danni dell'isola di Tsushima che è realmente avvenuta nel 1274. La storia che il gioco racconta è quella di Jin Sakai, un valoroso samurai che insieme ai suoi compagni tenta di respingere l'avanzata delle truppe nemiche, ma fallisce miseramente e finisce quasi per essere ucciso. Creduto morto, viene salvato da una donna e decide di adottare un approccio differente per riuscire a sconfiggere i potenti soldati mongoli, trasformandosi in un vero e proprio Spettro. Come vi abbiamo raccontato nella recensione di Ghost of Tsushima: Director's Cut, questa edizione è stata ottimizzata per PS5 e sfrutta dunque al meglio le potenzialità della console Sony, azzerando i tempi di caricamento e migliorando risoluzione e frame rate al fine di consegnarci un'esperienza visivamente di grande impatto, capace di portare con grande efficacia sullo schermo il fascino degli scenari di Tsushima. Una sequenza di combattimento di Ghost of Tsushima: Director's Cut La struttura open world del titolo di Sucker Punch include alcune idee originali, ma soprattutto rende omaggio alla cultura giapponese in tanti modi diversi, nell'ambito di attività secondarie capaci di arricchire il pacchetto e di tenere alto il grado di interesse mentre ci cimentiamo con furiosi combattimenti impugnando la spada, l'arco e gli strumenti tipici dei ninja.

Assassin's Creed Mirage Quando mancano ormai poche settimane al debutto del prossimo capitolo della serie Ubisoft, fissato al 20 marzo, Assassin's Creed Mirage torna a toccare il suo prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, 19,99€ anziché 49,99€ per uno sconto pari al 60%: si tratta senz'altro di un'ottima occasione per recuperare l'interessante avventura di Basim sullo sfondo della Baghdad del IX secolo. Basim osserva Baghdad dall'alto in Assassin's Creed Mirage Nel gioco la città, che in quel periodo viveva profonde turbolenze, ma anche momenti di grande splendore, diventa testimone del percorso di crescita del protagonista, che parte come un ladruncolo per poi diventare un maestro Occulto, padroneggiando le tecniche di combattimento della Confraternita e la capacità di "agire nell'ombra per servire la luce". Se avete letto la nostra recensione di Assassin's Creed Mirage, saprete che questo episodio si pone come un accorato omaggio agli esordi della serie, andando a eliminare i recenti risvolti RPG in favore di un approccio che si focalizza sull'azione stealth come approccio centrale all'azione, ma senza cadere nella ripetitività che affliggeva alcune missioni di Altair ed Ezio, e introducendo diverse meccaniche innovative. Basim in Assassin's Creed Mirage Il risultato finale è un'avventura caratterizzata da scenari magnifici, che potremo esplorare in lungo e in largo grazie alle rinnovate tecniche di parkour di Basim, mentre si dipana una storia che punta a rivelare le origini del personaggio introdotto durante la campagna di Assassin's Creed Valhalla, nonché attuale protagonista del "presente" della saga Ubisoft.

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri La promozione Divertimento Continuo permette anche di ovviare a mancanze clamorose, come ad esempio quella di non aver mai giocato con gli episodi conclusivi della straordinaria serie firmata Naughty Dog. Disponibile in offerta a 19,99€ anziché 49,99€, anche qui con una riduzione del 60%, Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri include in un'unica soluzione le versioni rimasterizzate di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta. Uno dei meravigliosi scenari di Uncharted 4: Fine di un Ladro Uncharted 4: Fine di un Ladro rappresenta la chiusura dell'arco narrativo dedicato a Nathan Drake, che dopo aver ritrovato suo fratello Sam, creduto morto per anni, si ritrova coinvolto ancora una volta in un'emozionante caccia al tesoro che lo porterà a visitare vari luoghi intorno al mondo, esplorare scenari mozzafiato, arrampicarsi sulla cima di torri e montagne, e naturalmente affrontare i cattivi di turno. Uncharted: L'Eredità Perduta è invece un'espansione autonoma con protagoniste Chloe Frazer e Nadine Ross, determinate a recuperare la leggendaria Zanna di Ganesh: un antico manufatto che si trova da qualche parte sui Ghati Occidentali, ma che fa gola anche allo spietato Asav, capo delle forze ribelli locali, che vuole sfruttare l'oggetto per legittimarsi agli occhi della popolazione e organizzare un colpo di stato. Nadine e Chloe in azione in Uncharted: L'Eredità Perduta Entrambi i titoli garantiscono la spettacolarità, le atmosfere, il divertimento e le emozioni tipiche della serie prodotta da Sony, potendo anche contare sugli importanti miglioramenti tecnici apportati per il debutto su PS5. Volete saperne di più prima di procedere all'acquisto? Allora date un'occhiata alla nostra recensione di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri.

Assassin's Creed Valhalla e Immortals: Fenyx Rising Fra le nuove offerte del PlayStation Store ci sono anche diversi bundle molto interessanti, specie per chi bada alla sostanza. Il pacchetto che include Assassin's Creed Valhalla e Immortals: Fenyx Rising, ad esempio, garantisce letteralmente centinaia di ore di gameplay in compagnia di due dei migliori titoli Ubisoft degli ultimi anni, e può essere vostro per 24,99€ anziché 99,99€, con uno sconto del 75%. Eivor esplora le meravigliose ambientazioni di Assassin's Creed Valhalla Assassin's Creed Valhalla è l'ultimo capitolo della saga di Layla Hassan e ci conduce nell'Inghilterra del IX secolo, dove clan di vichinghi si sono recati per trovare un nuovo posto in cui vivere. Il desiderio di conquista e le razzie compiute dai guerrieri provenienti dalla Norvegia vengono però contrastati dai soldati di Alfredo il Grande, determinati a difendere i propri territori. All'interno di questo scenario si muove Eivor, un coraggioso guerriero che si trova a guidare il Clan del Corvo quando il suo amico fraterno, Sigurd, viene catturato dagli uomini del re. Le capacità del combattente vichingo, tuttavia, nascondono una verità difficile da accettare, che affonda le proprie radici nelle leggende norrene e di cui abbiamo parlato nella recensione di Assassin's Creed Valhalla. La protagonista di Immortals: Fenyx Rising alle prese con un enorme avversario Immortals: Fenyx Rising prova invece a utilizzare la classica struttura open world di Ubisoft per coinvolgerci in un'avventura ambientata nell'antica Grecia, che racconta di come gli dei dell'Olimpo abbiano designato un campione (una campionessa, anzi), donandole alcune delle loro capacità perché possa trovare l'origine di un male che minaccia le divinità stesse.

Crash Bandicoot e Spyro the Dragon Altro giro, altro bundle, in questo caso decisamente sostanzioso: parliamo di una raccolta che include Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, Crash Team Racing: Nitro-Fueled e Spyro: Reignited Trilogy, per un totale dunque di ben dieci giochi differenti che faranno la felicità di qualsiasi nostalgico di Crash e Spyro. Il prezzo? 34,99€ anziché 99,99€, per un risparmio pari al 65%. Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy ridisegna la grafica originale di Crash Bandicoot Si tratta di titoli che hanno bisogno di ben poche presentazioni: il remake della trilogia originale di Crash Bandicoot mette in campo una grafica completamente ridisegnata ma rispettosa delle opere originali, mimando anche sul piano del gameplay le meccaniche degli esordi ma con alcune ottimizzazioni tese a rendere i controlli e la visuale in linea con gli standard attuali. Lo stesso identico discorso vale per il remake della trilogia di Spyro the Dragon, che ha tratto sostanziale vantaggio dal rinnovamento del comparto tecnico per portare sullo schermo scenari molto colorati e suggestivi, nonché battaglie frenetiche e spettacolari, che ci troveremo ad affrontare al comando del piccolo ma scaltro drago viola. Il simpatico protagonista di Spyro: Reignited Trilogy Crash Team Racing: Nitro-Fueled, infine, si pone come il rifacimento del classico Crash Team Racing, migliorato non solo per quanto concerne la grafica, ma anche arricchito tramite l'introduzione di tanti contenuti inediti, che rendono ogni gara ancora più coinvolgente grazie alle abilità speciali, alle derapate e alle scorciatoie che è possibile sfruttare per ottenere un vantaggio sugli avversari.