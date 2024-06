Final Fantasy 7 Rebirth torna in vendita su Amazon Italia ed è anche a un nuovo prezzo minimo storico

Giugno ha vari giochi interessanti in arrivo, ma se non avete ancora recuperato tutti quelli dei mesi precedenti ora avete l'occasione di rimediare perché Amazon Italia ha rimesso in vendita Final Fantasy 7 Rebirth e lo ha posizionato anche al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del -38%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato del videogioco è 80.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre ed è la prima volta che viene proposto sulla piattaforma. Si tratta dell'occasione perfetta per recuperare un gioco di qualità e con tante ore di contenuti a disposizione. Il videogame è venduto e spedito da Amazon.