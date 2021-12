Final Fantasy 7 Remake Intergrade: le prime immagini della versione PC in 4K

Tifa da il meglio di sé nella versione PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Square Enix ha pubblicato le prime immagini della versione PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, tutte con risoluzione 4K, per mostrare le caratteristiche esclusive di questa nuova edizione del gioco. Vediamole raccolte in una comoda galleria.

Gli scatti mostrano praticamente tutti i protagonisti del gioco in azione: Cloud, Barret, Aeris, Tifa, nonché Yuffie, la protagonista del primo e unico DLC, Intermission. I nostri sono mostrati in pose statiche e durante i combattimenti. Sicuramente faranno piacere a chi sta aspettando con ansia che arrivi il 16 dicembre 2021, giorno in cui Final Fantasy 7 Remake Intergrade sarà acquistabile dall'Epic Games Store per 79,99€, come annunciato durante i The Game Awards 2021.

Visto che ci siamo, rileggiamo l'elenco completo dei contenuti di Final fantasy 7 Remake Intergrade per PC, come riportati da Square Enix: