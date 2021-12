Warhammer 40.000: Space Marine 2, immagini e dettagli dai Game Awards 2021

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stata senza dubbio una delle sorprese dei Game Awards 2021, ed ecco che arrivano le prime immagini e i dettagli del gioco, sviluppato in questo caso da Saber Interactive e non più da Relic Entertainment.

Annunciato con un trailer ai TGA 2021, Warhammer 40.000: Space Marine 2 ci metterà nuovamente nella pesante armatura del Capitano Titus e viene definito dal team di sviluppo come una produzione tripla A, il che non mancherà di entusiasmare i tanti fan del franchise.

"Siamo molto orgogliosi di poter lavorare a questo sequel", ha dichiarato John Bert, managing director presso Focus Entertainment. "Si tratta del più grande progetto nella storia di Focus in termini di investimenti e ambizioni, e siamo entusiasti di essere parte di quest'avventura insieme a partner di lunga data come Games Workshop e Saber Interactive."

"Consideriamo inoltre questo gioco come un fantastico riconoscimento dell'esperienza di Focus Entertainment, che è stata scelta per riportare in vita una proprietà intellettuale così iconica. Non vediamo l'ora di mostrare ai giocatori qualcosa di più nei prossimi mesi."

"Space Marine è stato uno dei third person shooter più rilevanti di sempre", ha detto invece Matthew Karch, CEO di Saber Interactive. "Ha avuto un impatto su quasi ogni altro sparatutto pubblicato negli ultimi dieci anni."

"Noi di Saber vogliamo cogliere questa opportunità per creare un titolo tripla A basato su oltre vent'anni di esperienza con franchise come Halo, Quake e World War Z. Space Marine 2 sarà il prodotto più impressionante che abbiamo mai realizzato e siamo fiduciosi che diventerà un instant classic."