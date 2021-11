Final Fantasy 7 Remake, PS4 e PS5: offerta Amazon dell'Early Black Friday 2021

In questo ultimo giorno di Early Black Friday 2021, su Amazon è possibile acquistare in offerta Final Fantasy 7 Remake, sia in formato PS4 che in formato PS5. Lo sconto è rispettivamente di 47€ (PS4) e 42€ (PS5).

Il prezzo pieno indicato da Amazon per le due versioni di Final Fantasy 7 Remake, come sempre, non rappresenta il prezzo medio offerto di norma sulla piattaforma, ma quello odierno rimane lo sconto migliore mai proposto da Amazon, sia per PS4 che per PS5. Entrambe le versioni sono vendute e spedite da Amazon.

Ricordiamo che la versione PS5 di Final Fantasy 7 Remake, oltre a offrire miglioramenti tecnici, include anche l'espansione INTERmission che amplia la storia del gioco e introduce nuovi personaggi. Final Fantasy 7 Remake è una nuova versione del gioco originale per la prima PlayStation. Propone un gameplay più action, ma dispone anche di una modalità "classica" dove i personaggi si muovono in combattimento ed eseguono attacchi standard in modo automatico: il giocatore deve solo selezionare le mosse speciali (come magie e attacchi potenti) quando necessario. La versione PS4 permette l'upgrade gratuito alla versione PS5, ma non include l'espansione che può essere acquistata a parte al prezzo di 20€.

Tifa in Final Fantasy 7 Remake

