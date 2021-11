Halo Infinite, un video mette a confronto la campagna con la demo del 2020

Halo Infinite è stato migliorato in maniera sostanziale rispetto alla famosa presentazione dello scorso anno, e Game Informer ha realizzato un interessante video che mette a confronto l'attuale campagna con la demo del 2020.

Mentre la beta multiplayer di Halo Infinite è già disponibile, lanciata a sorpresa in occasione delle celebrazioni per i 20 anni di Xbox, gli utenti dovranno attendere l'8 dicembre per provare il comparto single player e verificare le migiorie apportate da 343 Industries.

Ebbene, il filmato di Game Informer propone un assaggio di ciò che troveremo nel pacchetto completo ma soprattutto evidenzia cos'è cambiato rispetto alla demo di gameplay del 2020, in particolare sotto il profilo tecnico.

Le sequenze mostrano fasi esplorative, combattimenti e l'uso dei veicoli, senza poter fare un vero e proprio "faccia a faccia" ma cercando di focalizzarsi su situazioni comuni. Il sistema di illuminazione, le animazioni e in generale il feedback degli scontri a fuoco sono stati migliorati in maniera evidente.

La sensazione è dunque quella di trovarsi di fronte a un prodotto sostanzialmente più rifinito, "ragionato" e ottimizzato. Per un giudizio concreto ed effettivo, però, dovremo aspettare ancora qualche settimana.