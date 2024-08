Final Fantasy VII Rebirth non salva le vendite di Square Enix, ancora in ribasso

Square Enix ha pubblicato il suo ultimo rapporto finanziario, relativo all'ultimo trimestre fiscale, denunciando una diminuzione del 18,4% delle vendite nette complessive dei suoi giochi su base annua, nonostante la presenza sul mercato di un titolo di alto profilo come Final Fantasy VII Rebirth, le cui vendite non si sono evidentemente riprese rispetto al trimestre precedente.

Considerando che nel 2023 le vendite dello stesso periodo non erano state proprio eccezionali, è evidente come l'editore giapponese debba rivedere alcune scelte. Per confronto, nello stesso trimestre del 2023 furono pubblicati Final Fantasy 16 e i Final Fantasy Pixel Remasters.