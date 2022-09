Fire HD 8: prezzi, data di uscita e dettagli dei vari modelli

Amazon annunciato il tablet di nuova generazione Fire HD 8. Sarà disponibile in due tagli di memoria, entrambi in modello con e senza pubblicità, al prezzo di 114.99/129.99€ (32 GB) e 144.99/159.99€ (64GB). Saranno disponibili a partire dal 19 ottobre. Il preordine è disponibile già ora. Fire HD 8 è "più sottile e più leggero rispetto alla generazione precedente, con prestazioni più veloci del 30%. Fire HD 8 offre agli utenti un'esperienza di intrattenimento premium, sia a casa che in viaggio."

Lo schermo di Fire HD 8 è da 8 pollici (risoluzione 1280 x 800, 189 ppi) ed è realizzato in vetro alluminosilicato rinforzato. Secondo i test di caduta, è due volte più resistente ad Apple iPad mini (modello 2021). La batteria propone fino a 13 ore di autonomia. La ricarica completa avviene in 5 ore usando il cavo USB-C e l'adattatore incluso da 5W.

Fire HD 8 misura 201,90 x 137,34 x 9,60 mm e pesa 337 grammi. Dispone di una fotocamera frontale da 2 MP e fotocamera posteriore da 2 MP, con registrazione di video in HD a 720p. Il 95% dell'imballaggio di Fire HD 8 è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.

"Siamo già al secondo decennio dei nostri tablet Fire e l'arrivo della nuova generazione di Fire HD 8 è il più recente esempio del valore imbattibile che i clienti si aspettano da Amazon", ha affermato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International. "La portabilità e la durata di Fire HD 8 consentono ai clienti di godersi libri, film, app, giochi, navigare sul web e gestire la loro lista di cose da fare a casa come in viaggio."

