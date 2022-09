PS5 e PS4, God of War Ragnarok e gli altri giochi in arrivo questo autunno

PS5 e PS4 vedranno l'arrivo questo autunno di God of War Ragnarok e tanti altri giochi: PlayStation UK ha pensato bene di salutare la nuova stagione pubblicando un elenco dei titoli in uscita da qui alla fine dell'anno:

FIFA 23

Call of Duty: Modern Warfare 2

Overwatch 2

Sonic Frontiers

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Gotham Knights

Goat Simulator 3

The Callisto Protocol

God of War Ragnarok

Football Manager 2023

A Plague Tale: Requiem

Marvel's Midnight Suns

Naturalmente è il già citato God of War Ragnarok, mostrato con un trailer allo State of Play, il piatto forte per quanto concerne le produzioni first party disponibili in esclusiva sulle piattaforme PlayStation, ma come potete vedere la lista è lunga.

Due uscite particolarmente rilevanti sono quelle di FIFA 23 e Call of Duty: Modern Warfare 2, ultimi episodi per due dei franchise più venduti in assoluto, ma ci sono anche diverse potenziali sorprese.

Overwatch 2, ad esempio, ma anche Gotham Knights e The Callisto Protocol, il nuovo horror sci-fi dal creatore di Dead Space. Non dimentichiamoci inoltre A Plague Tale: Requiem e il folle Goat Simulator 3.

Quali di questi giochi acquisterete sicuramente?