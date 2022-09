Marvel's Spider-Man per PC: video mostra il supporto del DLSS 3

Marvel's Spider-Man Remastered per PC si mostra con un nuovo video che ci permette di vedere il gioco con il supporto del DLSS 3, la versione più recente della tecnologia di Nvidia, presentata al GeForce Beyond.

Il video è stato condiviso da Nvidia tramite il canale ufficiale di GeForce. Marvel's Spider-Man Remastered è in grado di raggiungere, con ray tracing attivo, picchi di quasi 100 FPS extra con il supporto della tecnologia DLSS 3.

Marvel's Spider-Man Remastered per PC è solo uno dei vari giochi che supportano DLSS 3. Nella lista trovate anche giochi nuovi e in uscita come Cyberpunk 2077, Microsoft Flight Simulator, The Witcher 3: Wild Hunt, Hogwarts Legacy e non solo. Potete trovare l'elenco completo qui.

Ricordiamo però che una parte delle funzioni di DLSS 3 saranno disponibili solo per chi possiede una GeForce RTX 4080 o 4090. Nvidia, dopo un po' di confusione iniziale, ha fatto chiarezza sull'argomento.

Marvel's Spider-Man Remastered è il primo gioco della serie di Insomniac Games e PlayStation, disponibile su PC e PS5. Si tratta di una versione aggiornata del gioco per PS4 e include tutti e tre i DLC della serie Territori Contesi pubblicati su PS4 separatamente dal gioco base. Questa nuova versione include una grafica rivista e anche un nuovo volto per Peter Parker.