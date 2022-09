Vampire Survivors aumenta di prezzo, in previsione dell'arrivo della versione 1.0

Lo studio di sviluppo Poncle ha annunciato un piccolo aumento di prezzo per Vampire Survivors, in previsione del lancio della versione 1.0. Il gioco avrà comunque un costo accessibilissimo per gli utenti, visto che si parla di un aumento di due dollari. Quindi, invece di costare 2,99 dollari, salirà a 4,99 dollari a partire da oggi. Purtroppo non c'è stato comunicato l'aumento in euro. Considerando che attualmente costa 2,39€ qui in Europa, il prezzo dovrebbe rimanere sotto ai 5€.

Vampire Survivors si avvia alla versione 1.0

Considerando la mole di contenuti di cui ormai è pieno Vampire Survivors e il supporto costante offerto dal team di sviluppo, si tratta comunque di un affare.

Poncle ha anche annunciato che il 29 settembre 2022 svelerà la data d'uscita della versione 1.0 del gioco, facendo una panoramica di tutti gli extra che saranno aggiunti.

Vampire Survivors è un action in cui si affrontano orde infinite di nemici cercando di evitarli o di distruggerli tutti, con le potenti armi a disposizione. Nonostante la semplicità del concept, o proprio per questo, è diventato un fenomeno su Steam. Un ruolo lo ha avuto sicuramente anche il prezzo decisamente accessibile cui è stato venduto. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro provato di Vampire Survivors.