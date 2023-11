Football Manager 2024 disponibile su PC, console, mobile, Game Pass e Netflix, il trailer di lancio

Football Manager 2024 da oggi è disponibile su tutte le piattaforme , ovvero PC, Mac, console Xbox e PS5 (FM24 Console), Nintendo Switch e Apple Arcade (FM24 Touch). Inoltre, il gioco è incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass , mentre Football Manager 24 Mobile per dispositivi Android e iOS è disponibile in esclusiva con Netflix Games. Insomma, potrete gestire la vostra squadra ovunque e in qualsiasi momento.

Il miglior manageriale calcistico

Come da tradizione per la serie, anche in Football Manager 2024 potremo gestire una squadra di calcio professionista, scegliendo tra centinaia di campionati e competizioni differenti, e guidarla verso la vittoria. Il nostro compito sarà quello di occuparci di tutti gli aspetti fondamenti, dall'allenamento alla scelta della tattica da usare in campo, dalle sessioni di calciomercato alla comunicazione con i media.

Nella nostra recensione di Football Manager 2024, affermiamo che l'edizione di quest'anno si rivela estremamente solida e indubbiamente la migliore di sempre in vista della rivoluzione in programma il prossimo anno. Nonostante l'approccio conservativo comunque non mancano diverse piccole ma apprezzate migliorie e novità, in particolare abbastanza conservativa e apporta una serie di piccole ma apprezzate migliorie rispetto alla precedente iterazione della serie, tra cui tre nuove modalità legate al tipo di database utilizzato.