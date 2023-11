Xbox Game Pass Ultimate: la prova a 1 euro è nuovamente disponibile

Silenziosamente, Microsoft ha riattivato il periodo di prova di 14 giorni a Xbox Game Pass Ultimate al prezzo simbolico di 1 euro per i nuovi utenti.

Per chi non la conoscesse, l'iniziativa permette di provare per due settimane Xbox Game Pass Ultimate, il servizio in abbonamento di Microsoft che garantisce l'accesso a un vasto catalogo di giochi fruibile da console Xbox, PC e tramite cloud streaming anche su dispositivi mobile e smart TV, oltre a ulteriori vantaggi rappresentati da EA Play, multiplayer online e ricompense.

Si tratta dunque di un'ottima opportunità per far conoscere il servizio a chi non ha mai avuto l'occasione di provarlo in precedenza, che poi potrà decidere se estendere o meno la sottoscrizione tramite il piano con tariffa mensile o annuale.