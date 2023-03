Forspoken: DLC "In Tanta We Trust" annunciato con data d'uscita per il gioco PS5 e PC

Square Enix e Luminous Productions hanno annunciato il prossimo arrivo del DLC "In Tanta We Trust" per Forspoken, con data d'uscita fissata per il 26 maggio 2023 e destinato a raccontare un frammento di storia inedita che va a collocarsi prima degli eventi del gioco principale.

Forspoken: In Tanta We Trust è un DLC aggiuntivo scaricabile che rappresenta una sorta di prequel della storia principale, mettendo in scena eventi che risalgono a 25 anni prima dell'arrivo di Frey ad Athia. La protagonista è sempre la stessa, che mentre cerca di sradicare il male dal mondo di gioco si ritrova proiettata attraverso il tempo nel momento della battaglia leggendaria che ha devastato Athia e portato i Tanta alla follia.

Supportata da Tanta Cinta e da un nuovo set di abilità magiche inedite, Frey si troverà a cercare di salvare il mondo in questa nuova situazione, proprio durante il "Purge of the Rheddig" e in un'ambientazione diversa con momenti di gioco mai visti prima.

Le nuove abilità e il supporto di Tanta Cinta forniranno ulteriori elementi di gameplay da sfruttare, in grado di trasformare l'esperienza originale di Forspoken aggiungendo qualcosa di nuovo rispetto al gioco base, tra nuove magie, abilità da sbloccare e conseguenti scelte strategiche da adottare, oltre a nuove combo.

Forspoken: In Tanta We Trust sarà disponibile dal 26 maggio 2023 su PS5 e PC, attraverso Steam, Epic Games Store e Microsoft Store, con prezzo ancora da precisare da parte di Square Enix. Nel frattempo, ricordiamo la recensione di Forspoken e il fatto che di recente ha ottenuto la patch 1.11.