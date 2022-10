Forspoken: un video sui movimenti e il parkour magico di Frey

Forspoken torna a mostrarsi in un nuovo video, in questo caso incentrato sul particolare sistema di movimento della protagonista Frey e il suo "parkour magico", come viene definito, visto che la magia supporta gli spostamenti della protagonista. Il video che potete vedere qui sopra ha peraltro i sottotitoli in italiano aggiunti ad hoc.

Come abbiamo visto fin dal primo trailer di presentazione, Frey è in grado di sfruttare i poteri magici per muoversi in maniera particolarmente agile e veloce nel mondo di Athia, rendendo questo un elemento fondamentale di tutto il gameplay, oltre al sistema di combattimento sempre basato sulla magia.

In particolare, in questo nuovo video, viene posto l'accento su 8 movimenti principali che Frey è in grado di effettuare grazie ai suoi poteri:

Flusso

Slancio

Ondeggiamento

Arrampicata

Scalata

Spinta

Fluttuazione

Scivolamento

Il Flusso è uno dei poteri principali e consente alla protagonista di raggiungere un'incredibile velocità, con la possibilità di saltare automaticamente e arrampicarsi su piccoli ostacoli. Si attiva premendo il tasto cerchio del DualSense di PS5.

Lo Slancio aumenta la velocità del Flusso con un gioco di pulsanti tempestivo, da effettuare quando si notano le fiamme intorno alla protagonista. Ondeggiamento consente a Frey di calciare il terreno per aumentare la propria velocità, facendo risparmiare resistenza.

L'Arrampicata consente spostamenti verso l'alto su ostacoli e pareti, per tratti più lunghi rispetto a quelli consentiti in automatico utilizzando il Flusso. Scalata è un'evoluzione del potere precedente, che consente di raggiungere altezze notevoli e puntando molto sulla verticalità delle ambientazioni.

Spinta, attivabile premendo il tasto quadrato, consente di lanciare una catena magica come appiglio per subire danni da caduta, oppure per lanciarsi velocemente verso luoghi lontani. Fluttuazione manipola la gravità per attutire qualsiasi caduta, attivabile premendo il tasto X in volo e facendo così effettuare una sorta di planata alla protagonista.

Scivolamento, infine, consente di slittare sull'acqua utilizzando una sorta di surf ghiacciato, che fa raggiungere a Frey una notevole velocità sfruttando in maniera attiva gli specchi d'acqua presenti nella mappa. Di Forspoken abbiamo visto di recente il trailer dal Tokyo Game Show 2022, proprio qualche giorno dopo la pubblicazione del nostro provato incentrato su questo ambizioso action di Square Enix.