Apex Legends - Eclissi: abilità e strategie di Catalyst

La quindicesima stagione di Apex Legends, intitolata Eclissi, arriva l'1 novembre su PC e console. Per l'occasione verrà introdotta nella rotazione una nuova mappa, Luca Distrutta, e arriverà una nuova leggenda, Catalyst . Parliamo di un personaggio fortemente rumoreggiato nella community di Apex Legends e che finalmente svela il suo talento al mondo: la manipolazione del ferro fluido. Una Leggenda difensiva capace di creare momenti utili per la squadra, ma che può tornare utili anche nei combattimenti tra il medio e lungo raggio. Scoprite in questo speciale tutte le abilità di Catalyst e le strategie per utilizzarla al meglio.

Kit Abilità

Catalyst lancia sul campo il suo Velo di ferro fluido

Partiamo subito dalle abilità di Catalyst. Nel dettaglio, il suo kit abilità è così strutturato:

Abilità passiva - Barricata : Catalyst può utilizzare il suo ferro fluido per rinforzare le porte

: Catalyst può utilizzare il suo ferro fluido per rinforzare le porte Abilità tattica - Striscia chiodata : una bomba di ferro fluido si abbatte sul campo di battaglia, rallentando e ferendo i nemici che attraversano la pozza sul terreno

: una bomba di ferro fluido si abbatte sul campo di battaglia, rallentando e ferendo i nemici che attraversano la pozza sul terreno Abilità Ultimate - Velo oscuro: Catalyst erige un lungo muro di ferro fluido per bloccare la linea di tiro degli avversari.

Con Barricata attiva, il tempo di abbattimento delle porte con attacchi da mischia è raddoppiato e i proiettili non hanno effetto. Solo Catalyst e il suo team possono aprire e chiudere le porte ignorando gli effetti del ferro fluido. Può tenere barricate fino a due porte, dove il conteggio va fatto per cornice e non come singolo battente, anche perché se a una porta doppia dovesse mandare un battente, quello mandante viene rimpiazzato con un reticolo di ferro fluido. La sua tattica, Striscia chiodata, può essere lanciata ad una distanza considerevole, utile sia come tattica per iniziare il combattimento su medio/lungo raggio che per creare una linea difensiva contro un push nemico diretto.

Ma è Velo oscuro il pezzo forte del kit abilità di Catalyst. Non è un'abilità mai vista in realtà, anzi, se avete letto il nostro provato di Harbor, ultimo Agente di Valorant, forse questa Ultimate vi sembrerà famigliare. Il Velo di Catalyst è molto alto, tanto che non siamo certi che con un salto del trampolino di Octaine si riesca ad oltrepassarlo, inoltre nullifica l'effetto delle abilità di ricognizione, come quelle di Seer e Bloodhound. Chi attraversa il velo inoltre rimane accecato per diversi secondi.

Ogni kit abilità riflette la sua Leggenda

Ciò che ha sempre distinto in positivo la caratterizzazione dei personaggi di Apex Legends è la stretta sinergia tra il comparto narrativo e quello del game design, per far sì che i kit abilità, l'aspetto fisico e il carattere del personaggio siano un tutt'uno coerente. Velo Oscuro è una diretta contro-abilità per i ricognitori, che va a neutralizzare l'azione di tracciamento degli avversari. E non è un caso che Catalyst abbiamo un conto in sospeso con Seer, il ricognitore più alto nel Meta stagionale... o forse no. Chris Winder, Game Designer di Respawn, ci dice che quello del Velo è stato un fortunato incidente di percorso. "Il Velo è stato inizialmente progettato come un'ostruzione che serve a oscurare la visione degli altri giocatori, in modo da poterlo usare per fuggire, fiancheggiare o per spingere la il trio alleato senza che gli avversari percepiscano l'avanzata. Ovviamente abbiamo tenuto fortemente in considerazione le abilità di scansione dei ricognitori, arrivando alla conclusione che se li Velo non fosse stato in grado di filtrarle sarebbe stata una copertura davvero poco efficace".