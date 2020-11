Fortnite, la skin di Venom sembra trapelare in un'immagine

Fortnite potrebbe presto ospitare una skin ufficiale di Venom, secondo una diffusa interpretazione dell'immagine riportata qui sotto, con il tipico sistema della silhouette ad anticipare il prossimo annuncio da parte di Epic Games.

È da un po' che si parla della possibilità di una skin di Venom all'interno di Fortnite, che rientra nel lungo filone di elementi legati alla collaborazione con Marvel, che ha riscosso enorme successo nel popolare sparatutto multiplayer.

Venom sarebbe dunque il prossimo personaggio all'interno delle Marvel Knockout Super Series, che ha visto finora arrivare svariati altri super-eroi assortiti come Black Widow e Ghost Rider solo per quanto riguarda le ultime settimane.

La penultima puntata della coppa speciale è prevista proprio per questa settimana, dunque sembra giunto il momento per l'arrivo di Venom all'interno di Fortnite, in attesa di annunci ufficiali al riguardo. D'altra parte, Epic Games parla di un "misterioso eroe/villain della Marvel all'interno della coppa (Knockout Duo)", dunque la descrizione combacerebbe, ma soprattutto l'immagine sembra essere alquanto esplicita in questo senso.

Dopo questo, dovrebbe esserci spazio ancora per un altro personaggio all'interno della serie, da proporre con il prossimo appuntamento della competizione, ma su questo non ci sono ancora indizi concreti, in attesa dei prossimi hint da parte di Epic Games.