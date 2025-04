Forza Horizon 5 sembra aver già conquistato un sacco di giocatori su PS5, a poche ore dal lancio

In attesa dei numeri ufficiali che potrebbero arrivare a breve (o forse no), c' già un indizio che sembra dimostrare come Forza Horizon 5 abbia già conquistato un sacco di giocatori su PS5, già dopo poche ore dal lancio di questa nuova versione del gioco.

Per il momento, lo strumento che possiamo sfruttare per avere un'idea dell'impatto registrato al lancio su PS5 è sempre lo stesso: la quantità di giocatori registrati all'interno della classifica online generale presente nel gioco, utilizzata già per registrare l'evoluzione della popolazione attiva.

In basso, all'interno della classifica, è infatti possibile vedere la quantità complessiva di giocatori che hanno effettuato l'accesso a Forza Horizon 5: si tratta di un dato ovviamente non molto indicativo di quanti siano effettivamente coinvolti attivamente ogni giorno o delle vendite, ma che comunque può indicare la diffusione di questo in maniera progressiva.